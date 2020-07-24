ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25% годовых

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России снизил ключевую ставку на 25 б. п., до нового исторического минимума в 4,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25% годовых. Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию", - указал ЦБ.

Регулятор отметил, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Банк России фиксирует снижение ставок по кредитам и депозитам. "Принятые Банком России решения о снижении ключевой ставки и существенное уменьшение доходностей на рынке ОФЗ по сравнению с уровнями марта - апреля создают условия для дальнейшего снижения процентных ставок в других сегментах финансового рынка", - отмечается в сообщении.

При этом с момента последнего совета директоров динамика процентных ставок в различных сегментах внутреннего финансового рынка была разнонаправленной. Снизились кредитные и депозитные ставки, в том числе под влиянием принятых ранее решений о снижении ключевой ставки, уточнили в ЦБ.

ВВП и инфляция

ВВП России в 2020 году снизится на 4,5-5,5%, восстановительный рост российской экономики прогнозируется в 2021 году - на 3,5-4,5% и в 2022 году - на 2,5-3,5%, говорится в пресс-релизе ЦБ.

Поддержку российской экономике оказывают меры правительства и ЦБ по ограничению экономических последствий пандемии коронавируса, в том числе смягчение денежно-кредитной политики, а также регуляторные меры ЦБ, отмечается в сообщении.

Годовая инфляция в России по состоянию на 20 июля составила около 3,3%. "По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%. Показатели месячных темпов роста потребительских цен, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4% в годовом выражении. Месячный прирост цен с исключением сезонности продолжил снижаться в июне и останется на пониженном уровне до конца текущего года на фоне сдержанного спроса. При этом показатель годовой инфляции продолжит увеличиваться в 2020 году из-за эффекта низкой базы 2019 года", - указывает регулятор.

ЦБ РФ указывает, что в июне динамика потребительских цен была неоднородной. Это в том числе связано с постепенным, неравномерным восстановлением предложения товаров и услуг и реализацией отложенного спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. "Поддержку потреблению также оказали меры бюджетной политики. При этом увеличение годовой инфляции до 3,2% в июне (после 3,0% в мае) в значительной мере объясняется эффектом базы, в первую очередь в динамике цен на плодоовощную продукцию", - отмечает регулятор.

Банк России также понизил прогноз по инфляции на 2020 год с 3,8-4,8% до 3,7-4,2%, в 2021 году рост потребительских цен составит 3,5-4%.