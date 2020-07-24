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Россия ведет переговоры по возобновлению авиасообщения примерно с 30 странами

Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры по возобновлению авиасообщения примерно с 30 странами. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Отмечу, что работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры", - сказал он.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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