МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия ведет переговоры по возобновлению авиасообщения примерно с 30 странами. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Отмечу, что работа по расширению географии открываемых международных направлений продолжается. Сейчас у нас в работе порядка 30 стран, с которыми авиавласти ведут переговоры", - сказал он.