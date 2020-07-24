Акции "Аэрофлота" на Мосбирже растут на фоне новостей о возобновлении авиасообщения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Акции "Аэрофлота" в ходе торгов Московской биржи растут на 2,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 87,44 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи на 13:59 мск.

По состоянию на 13:35 мск акции авиакомпании достигали отметки 88,1 руб., что на 3,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным на 14:13 мск, бумаги "Аэрофлота" ускорили рост до 3,5%, торгуются на уровне 88,16 руб.

Котировки "Аэрофлота" растут на фоне заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что российские авиакомпании в пятницу получат официальное уведомление о возобновлении полетов в Великобританию, Танзанию и Турцию и вскоре смогут открыть продажу билетов на эти рейсы.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.