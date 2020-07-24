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Обновлено 

Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Оно было прекращено с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Все это время перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Когда и с кем возобновляется авиасообщение?

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  • Авиасообщение между Россией и другими странами возобновляется с 1 августа.
  • Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
  • Первыми странами, куда можно будет летать из России, станут Великобритания, Танзания и Турция, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
  • Рейсы в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар возобновляются с 1 августа.
  • С 10 августа будут выполняться рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
  • Министр транспорта России Евгений Дитрих отметил, что Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами.

Какова реакция рынка?

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  • В авиакомпании S7 готовы возобновить полеты за рубеж сразу после получения уведомления от регулирующих органов.
  • Лоукостер "Победа" с 1 августа возобновит рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью. 
  • Авиакомпания "Уральские авиалинии" анонсирует полетную программу за рубеж после 27 июля.
  • Росавиация пообещала проинформировать другие страны о возобновлении международных полетов из России.
  • Акции "Аэрофлота" в ходе торгов Московской биржи выросли на 2,7% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 87,44 рубля за бумагу.

 

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