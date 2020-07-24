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S7 готова возобновить полеты за рубеж после получения уведомления от регулирующих органов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. S7 готова возобновить полеты за рубеж сразу после получения уведомления от регулирующих органов, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"На данный момент мы не получали никаких официальных документов от регулирующих органов. Безусловно, как только у нас появится разрешение и детали по возможным направлениям, будем готовы сразу же начать выполнение международных рейсов. Мы полностью к этому готовы и сами ждем с нетерпением", - сказали в компании.

Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение со столицей Великобритании, несколькими городами Турции и Занзибаром в Танзании. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, российские авиакомпании в пятницу получат официальное уведомление о возобновлении полетов и вскоре смогут открыть продажу билетов на рейсы в эти страны.

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