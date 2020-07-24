Эксперт: рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7,5% к концу года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Благодаря планомерной политике снижения ключевой ставки средние рыночные ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7,5% по итогам 2020 года. Такой прогноз дал в пятницу ТАСС независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. Снижение ставки ЦБ РФ означает смягчение кредитно-денежной политики и повышение доступности ипотеки.

"Тренд снижения ставок будет плавным и постоянным. Рыночные ипотечные ставки будут стремиться к льготным. Сейчас они чуть больше 8%. Ориентир - 7,5% и ниже", - сказал он.

По словам Гордейко, за счет стимулирования спроса по объему выдачи ипотечный рынок выйдет по итогам 2020 года на результат прошлого года или чуть лучше. "Общая выдача за 2020 год может составить 2,9-3 трлн рублей", - прогнозирует эксперт, напоминая, что в прошлом году показатель составил чуть более 2,8 трлн рублей. В июне российский регулятор пошел на решительный шаг по смягчению денежно-кредитной политики для поддержки экономики в условиях последствий пандемии коронавируса и снизил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 4,5%.

Ставки и цены

С середины 2015 года ключевая ставка ЦБ снизилась на 8 процентных пунктов, а спрос на ипотеку за этот период вырос более чем в два раза, рассказала ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Однако снижение ставок по ипотеке прямо влияет на темпы роста цен на жилье, поэтому выжидать более выгодных ставок покупателям не следует. Так, за последние два года, на которые пришлось самое интенсивное снижение ставок, средняя стоимость новостроек в стране выросла на 32%", - отмечает она.

Дальнейшее снижение ставок простимулирует дополнительный спрос на рынке недвижимости, однако на фоне тенденции сокращения ликвидного объема предложения, как в сегменте готового жилья, так и среди новостроек, не исключено, что это в ближайшей перспективе приведет к более интенсивному росту средней стоимости квадратного метра в большинстве регионов России, соглашается директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. В результате полученная от снижения ставок выгода для покупателей со временем сведется к нулю из-за роста цен, рассказал он ТАСС.

"Поэтому наиболее выгодный период для приобретения недвижимости - в первые недели после корректировки ипотечных ставок, пока рынок не отреагировал на снижение ставок ростом цен", - предупреждает он.

В текущих условиях именно доступная ипотека является основным драйвером восстановления рынка, отметила в свою очередь коммерческий директор девелоперской группы "Родина" Ксения Юрьева. "Чем привлекательнее условия кредитования, тем более быстрым будет восстановления рынка", - сказала она