В системе маркировки зарегистрированы все лекарства из оборота 2018-2019 годов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Все лекарства, находившиеся в обороте в 2018-2019 годах, получили регистрацию в системе маркировки. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минздрава России.

"Количество уникальных регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, зарегистрированные в федеральной государственной информационной системе "Мониторинг движения лекарственных препаратов", превысило 9 500. По состоянию на 11 июля в системе зарегистрировано 9 519 уникальных регистрационных удостоверений. Это более 100% от находившихся, по данным Росздравнадзора, в 2018-2019 годах в обороте препаратов", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Минздрава и оператора системы маркировки провели сверку регистраций лекарственных препаратов. Выяснилось, что некоторые уже перестали производиться. "Список регистрационных удостоверений увеличился, в том числе за счет регистрации новых лекарств в России, среди которых препараты для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-2019. Кроме того, список расширен и уточнен в связи с описанием гомеопатических препаратов, перерегистрации препаратов по правилам ЕАЭС, переоформления регистрационных удостоверений на бессрочный формат", - уточнили в ведомстве.

Как добавили в Минздраве, по состоянию на 17 июля в системе маркировки зарегистрировано 24 117 описаний потребительских упаковок, из которых 15 709 - из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года, всех остальных лекарств - 1 июля текущего года.