Крупные российские туроператоры готовы возобновить отправку туристов в Турцию

"Туры в Турцию доступны для бронирования в нашей системе. Кроме того, в нашей системе посчитаны туры с перелетом через Стамбул, поэтому готовы лететь с 1 августа", - отметили в пресс-службе TUI Россия.

"Актуальные цены на заезды в августе уже есть на сайте, поэтому мы готовы к возобновлению продаж и оперативной деятельности", - сообщили в пресс-службе Anex Tour.

При этом компании ждут разъяснений от российских властей по условиям возобновления чартерной авиаперевозки в Турцию. "Мы начнем отправку туристов как только будут согласованы даты первых чартерных вылетов по собственным полетным программам", - сказали в пресс-службе "Интуриста".

При этом до начала полетов из России в Анталью и Бодрум есть еще две недели, отметили в Anex Tour. В компании рассчитывают, что за это время все будет готово для восстановления чартерных программ.

"Интурист" прогнозирует всплеск интереса россиянам к турам в Турцию. "Очевидно, что сейчас службы клиентского сервиса туроператоров столкнутся со шквалом запросов клиентов на переносы ранее забронированных и несостоявшихся по причинам закрытых границ туров. Для актуализации всех заявок нам понадобится несколько дней", - сообщили в компании.

В Anex Tour ожидают устойчивый спрос на Турцию, поскольку август и сентябрь относятся к высокому сезону.