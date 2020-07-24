Опрос: решение большинства туристов провести отпуск в РФ не связано с закрытием границ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Две трети российских туристов не связывают свое желание провести отпуск в России с закрытием границ. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия" и Ассоциации туроператоров России (АТОР), с результатами которого ознакомился ТАСС.

Опрос проходил с 10 по 17 июля 2020 года, в нем принял участие свыше 3,7 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые вопросы предполагали несколько вариантов ответа.

Согласно опросу, 67,4% участников заявили, что решение провести отпуск внутри страны никак не связано с закрытием границ. При этом путешествовать по России из-за невозможности посетить зарубежные государства решили только 32,6% респондентов. Отправиться в поездку по регионам страны планируют 62,6% туристов, 27,8% заявили, что не хотят проводить отпуск в России. В следующем году отдохнуть внутри страны планируют 77,5% россиян, а 22,5% намерены отправиться за границу.

Эксперты определили, что наибольшим спросом среди российских туристов пользуются курортные регионы поблизости с морем (Крым, Краснодарский край, Калининградская область). На втором месте - субъекты федерации, известные красивой природой и захватывающими видами (Алтай, Камчатка, Карелия и др.), на третьем - города с богатым культурным наследием (Москва, Санкт-Петербург и др.). Россияне также предпочитают проводить отпуск в санаториях и регионах с богатым историческим, культурным и духовным наследием.

Больше всего на отдыхе внутри России опрошенных устраивает разнообразие туристических направлений и множество вариантов досуга. В то же время респонденты отмечают, что стоимость отпуска по соотношению к качеству завышена и в регионах не хватает инфраструктуры. При этом большинство россиян заявили, что готовы в будущем отдыхать внутри страны в случае устранения недоработок.

Расходы и периодичность отдыха

Что касается расходов туристов, то 33,7% россиян готовы потратить на отпуск в расчете на одного человека не более 25 тыс. руб., 30,5% - 30-40 тыс. руб. До 70 тыс. руб. вложить в отпуск могут 20,9% опрошенных, до 100 тыс. руб. - 10%. При этом только 2,7% туристов готовы оплатить отпуск стоимостью более 100 тыс. руб. Еще 1% может потратить на путешествие от 150 тыс. руб., столько же респондентов готовы потратить более 300 тыс. руб.

Более половины опрошенных туристов (55,6%) отдыхают раз в год, 40,4% россиян - два и более раз в год. Пять и больше раз путешествуют 2,9% россиян и только 1% - более десяти раз. Самостоятельно организуют свой отдых 81,2% респондентов, через туроператоров - 28,9%. 10% россиян заявили, что организацией поездок занимаются друзья и близкие. С семьей и детьми путешествует 41% туристов, с друзьями - 18,4%, с мужем или женой - 15,9%, в одиночку - 14,6%, с родственниками - 10%.