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"Аэрофлот" начнет полеты в Лондон и Стамбул с 1 августа

В компании отметили, что на полное восстановление авиасообщения потребуется время
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" начнет полеты из Москвы в Лондон и Стамбул с 1 августа. Об этом сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

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"Решение правительства об открытии международного воздушного сообщения - важный и давно ожидаемый шаг на пути к восстановлению полноценного авиасообщения. Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства", - сказал он.

Полеты в Великобританию и Турцию были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию.Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

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