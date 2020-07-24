"Аэрофлот" начнет полеты в Лондон и Стамбул с 1 августа

"Решение правительства об открытии международного воздушного сообщения - важный и давно ожидаемый шаг на пути к восстановлению полноценного авиасообщения. Конечно, на полное восстановление потребуется время, тем не менее, "Аэрофлот" всегда исходил из того, что мы должны поддерживать высокую степень операционной готовности к восстановлению полетов. Уже первого августа мы полетим в Лондон и в Стамбул и ждем дальнейших решений правительства", - сказал он.

Полеты в Великобританию и Турцию были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию.Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.