ЦБ видит пространство для дальнейшего смягчения ДКП и снижения ставки

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЦБ считает возможным смягчение денежно-кредитной политики и дальнейшее понижение ключевой ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В дальнейшем мы будем оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов экономики, динамики цен, с учетом этого будем оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики", - сказала она.

Глава ЦБ РФ также заявила, что рост кредитования российской экономики составит 6-9% в 2020 году, а в последующие два года он будет порядка 7-11%. "Мы прогнозируем увеличение кредитования экономики на 6-9% по итогам 2020 года и на 7-11% следующие два года. Это внесет положительный вклад в динамику ВВП", - сказала Набиуллина.

Банк России уточнил оценку диапазона нейтральной ставки до 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%. "Принимая решение по ключевой ставке, мы также обсуждали, где находится диапазон нейтральной ставки. На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1-2% с 2-3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5-6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%", - сказала она.