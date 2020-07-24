В Пулково и Платове заявили о готовности к возобновлению международных рейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Пулково подтвердил полную готовность к обслуживанию международных авиарейсов с 1 августа 2020 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Согласно решению правительства РФ, с 1 августа 2020 года из Санкт-Петербурга будет возобновлено международное авиасообщение. Аэропорт Пулково полностью готов к приему и отправке воздушных судов по международным направлениям, о чем ранее, 20 июля 2020 года, было направлено уведомление в Росавиацию", - говорится в сообщении.

О готовности к возобновлению международных рейсов также сообщили в ростовском аэропорту Платов.

"Аэропорт Платов готов к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации в аэропорту реализуется комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Производственные службы Платова готовы к обслуживанию иностранных рейсов", - сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта.