Набиуллина: хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ сейчас не видит альтернатив бюджетному правилу, хеджирование цены на нефть по примеру Мексики для РФ нецелесообразно. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если говорить, чтобы копировать мексиканский опыт, мы не поддерживаем такое предложение. Мы считаем, что бюджетное правило вполне выполняет свою функцию", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что для внесения изменений в бюджетное правило нужна уверенность в том, что другой механизм будет лучше, и понимать цену нефти в случае дополнения правила. "Нужно учитывать, что добыча нефти и экспорт нефти в Мексике многократно меньше российского, и если речь о том, чтобы хеджировать все объемы - у нас большое сомнение, что рынки хеджирования позволят это осуществить, либо это будет очень дорого", - добавила она.