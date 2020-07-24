"Норникель" объявил конкурс на рекультивацию закрывающегося плавцеха в Мурманской области

МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Компания "Норникель" объявила конкурс долгосрочных бизнес-проектов с намерением привлечь инвесторов для рекультивации площади, высвобождающейся после закрытия плавильного цеха Кольской ГМК в поселке Никель Мурманской области. Об этом в пятницу заявил в ходе онлайн-конференции статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО "ГМК "Норильский никель" Дмитрий Пристансков.

"Мы объявили конкурс долгосрочных бизнес-проектов на территории Печенгского района Мурманской области. Этот конкурс является ключевым мероприятием концепции социально-экономического развития поселка Никель и Печенгского района. <…> Цель этого конкурса, прежде всего, отобрать долгосрочные культурные, инвестиционные бизнес-проекты, которые смогут занять высвобождающиеся площади нашего старого плавильного цеха и получат дополнительные меры поддержки в период реализации", - сказал Пристансков.

Он сделал акцент на том, что компания хочет видеть новое, привлекательное, многофункциональное культурное и индустриальное пространство. "Бывший плавцех должен стать одним из самых популярных публичных пространств, может быть туристической достопримечательностью. Это и развитие промышленного туризма, о чем мы неоднократно говорили с губернатором Мурманской области. Один из самых важных моментов - это экологическая трансформация индустриальной зоны, создание зеленых крафтовых производств, непромышленных рабочих мест", - подчеркнул статс-секретарь.

Принять участие в конкурсе, отметил оператор конкурса - директор АНО "Центр Социальных Проектов Печенгского района "Вторая школа" Андрей Фоменко, могут коммерческие организации и индивидуальные предприниматели - резиденты Российской Федерации. При этом организация должна быть жизнеспособной, экологичной, у нее не должно быть задолженностей, статуса банкрота и судебных исков. В случае победы в конкурсе организация должна быть зарегистрирована на территории Печенгского района в течение 15 суток. Предусмотрен также комплекс мер поддержки.

"Победителям конкурса будет представлен комплекс мер поддержки со стороны организатора. Это некоторые обязательства по выкупу части продукции, льготы на материально-технические ресурсы, предоставление субсидии на оплату процентов по банковскому кредиту, софинансирование бизнес-проекта, отчасти - передача плавильного цеха в собственность или в аренду на льготных, хороших условиях. Хочу обратить внимание, что меры поддержки носят заявительный характер", - сказал Фоменко.

По информации организаторов, 31 октября - дата окончания приема заявок от потенциальных участников конкурса, 12 ноября объявят полуфиналистов, состоится обсуждение и доработка проектов, 30 ноября проведут презентацию доработанных проектов в финал, а 2 декабря по результатам заседания экспертного совета объявят результаты конкурса и назовут победителей.

Перспективы развития

"Мы ожидаем, что придут инвесторы, придут производства, которые возьмут на себя ответственность полностью за свой бизнес. При этом мы готовы взять на себя свою роль в обеспечении общего контекста, в стратегическом направлении, и в том, чтобы вписать новые бизнесы в общую концепцию социально-экономического развития", - заявила в ходе конференции директор Департамента социальной политики компании "Норникель" Светлана Ивченко.

Она подчеркнула, что у конкурса два направления, одно связано с производством, другое - с социокультурным направлением, оба они вполне могут существовать вместе. "Мы верим в то, что все вместе мы в состоянии реализовать наше общее видение, <...> чтобы Печенгский район, поселок Никель развивались в новом ключе, с большей экологизацией производства и сохранением культурного наследия", - сказала Ивченко.

Инвестиционная привлекательность

Плавильный цех Кольской ГМК является градообразующим предприятием для поселка Никель с населением около 11 тыс. человек. Вместе с сопутствующими производствами в цеху заняты около 600 человек.

Общая площадь зданий плавильного цеха в Никеле составляет порядка 49 тыс. квадратных метров, высвобождаемые мощности по электроэнергии составляют порядка 107 МВт, при этом свободные мощности будут лимитированы 120 МВт. Также площадка обеспечена подачей теплоносителя в объеме до 175 тысяч кубических метров горячей воды в год, промышленной водой - до 400 с лишним тысяч кубических метров в год, питьевой водой - 280 тысяч кубических метров в год и утилизацией промышленных стоков - до 455 тысяч кубических метров в год.

"Это, на мой взгляд, очень хорошо данную промплощадку характеризует как возможную для использования ее в развитии промышленных производств, потому что фактически таких крупных освобождающихся или свободных мощностей как по электрической энергии, так и по тепловой на территории Мурманской области я не знаю", - отметил заместитель генерального директора по региональной политике и корпоративным проектам Колькой ГМК (входит в структуру "Норникеля") Максим Иванов.

По его словам, одна из трех производственных печей плавильного цеха в Никеле уже остановлена, персонал практически полностью трудоустроен в другие подразделения компании, две оставшиеся печи прекратят работу 1 января 2021 года. После этого в соответствии с планом рекультивации будут приняты решения и реализованы мероприятия по демонтажу оборудования печей.

Ранее сообщалось, что в Никеле намерены реализовать четыре крупных инвестиционных проекта, которые обеспечат создание 616 рабочих мест. Речь шла о создании крупного центра обработки данных, металлургического завода по производству мелющих шаров и сортового проката, абразивного завода, создании производства по товарному выращиванию атлантического лосося и сортовой форели.