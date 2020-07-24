"Известия": данные клиентов Альфа-банка появились в продаже в открытом доступе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. В даркнете появилось сообщение о продаже базы данных клиентов Альфа-банка и других кредитных организаций. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".

В распоряжении издания оказался скриншот текстового фрагмента базы данных с 64 записями, в которых содержатся Ф.И.О., город проживания, мобильный телефон клиента, а также баланс счета и дата обновления документа. В ходе проверки "Известия" убедились в достоверности данных.

В Альфа-банке изданию сообщили, что осведомлены об утечке данных нескольких десятков клиентов и сейчас проводят расследование. По данным пресс-службы, утечка произошла не из внутренних банковских систем. "По завершении расследования мы уведомим всех пострадавших клиентов и предупредим их об осторожности", - добавили в пресс-службе организации.

Кроме того, несколько продавцов баз данных сообщили изданию, что располагают данными клиентов других финансовых организаций - например, ВТБ, МКБ, Газпромбанка и Промсвязьбанка.

"Могу продать выгрузку клиентов ВТБ с балансом от 500 тыс. рублей с обновлением от 17 июля по 100 рублей за запись", - приводит газета слова одного из них.

В ноябре 2019 года издание РБК сообщало, что личные данные клиентов Альфа-банка и "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу на специализированном форуме. Отмечается, что на продажу были выставлены данные примерно 3,5 тыс. клиентов Альфа-банка и около 3 тыс. клиентов "АльфаСтрахования". По результатам расследования в банке заявили, что утечка произошла не со стороны самой компании.