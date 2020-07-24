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Возобновление авиасообщения России с другими странами

Число запросов на билеты в Танзанию на фоне открытия авиасообщения выросло в 70 раз

Средняя стоимость авиабилетов в оба направления составляет 150 тыс. рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Количество запросов на авиабилеты в Танзанию на фоне открытия с 1 августа полетов из России в эту страну выросло в 70 раз, сообщили ТАСС в сервисе по поиску авиабилетов Aviasales.

Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно в Танзанию - 150 тыс. рублей.

"Количество поисков авиабилетов в Турцию за первый час после объявления о возобновлении полетов выросло в 3 раза, в Британию - в 5 раз, в Танзанию - в 70 раз. Слетать в Стамбул и Лондон из Москвы стоит примерно 23 тыс. рублей за билет туда и обратно, а в Танзанию - 150 тыс. рублей", - уточнили в компании.

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ТанзанияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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