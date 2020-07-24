Цена золота поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Цена золота в ходе торгов на бирже Comex выросла на 0,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $1 тыс. 902 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:04 мск.

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Драгоценные металлы на бирже: почему золото дорожает, а серебро и платина дешевеют

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1900 за тройскую унцию в сентябре 2011 г.

К 16:10 мск котировки на золото немного замедлили рост до 0,5%, драгметалл торговался на уровне $1899,3 за тройскую унцию. При этом в пике роста стоимость золота достигала $1904,1 за тройскую унцию.

В свою очередь, акции крупнейшей российской золотодобывающей компании - "Полюс" в ходе торгов на Московской бирже растут на 3,6% - до 15 тыс. 24,5 руб. за бумагу. При этом акции Petropavlovsk снижаются на 1% - до 35,65 руб. за шт.