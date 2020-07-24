Московская биржа с 3 августа расширяет перечень ценных бумаг на вечерней торговой сессии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московская биржа с 3 августа 2020 года допустит все акции, входящие в базу расчета индекса Мосбиржи, к торгам на вечерней торговой сессии. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"С 3 августа 2020 года в рамках вечерней торговой сессии на фондовом рынке можно будет заключать сделки со всеми акциями из базы расчета индекса Мосбиржи. На первом этапе, с 22 июня, на вечерней торговой сессии доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. Количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, является плавающим, в настоящее время в нее входят 38 ценных бумаг", - отмечается в пресс-релизе.

Уточняется, что до конца 2020 года перечень бумаг, доступных на вечерних торгах, будет расширен за счет акций иностранных компаний. Более того, в конце текущего или же начале 2021 года к вечерней сессии могут быть допущены биржевые фонды.

За первый месяц проведения вечерней торговой сессии совокупные объемы торгов составили свыше 62 млрд рублей, или 4,5% от совокупного объема биржевых торгов всеми акциями, добавили на Московской бирже.