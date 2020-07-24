Ростехнадзор доложил Путину о проверке опасных производственных объектов в Арктике

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверки объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике. Об этом сообщили журналистам в Ростехнадзоре в пятницу.

"Сегодня Ростехнадзор направил президенту России Владимиру Путину доклад о ходе проверок опасных производственных объектов, организованных в рамках выполнения поручения главы государства по итогам совещания 19 июня 2020 года, посвященного вопросам ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Красноярском крае", - сообщили в Ростехнадзоре.

Ранее ведомство отмечало, что проверка объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике начнется одновременно для всех компаний. Объекты, по которым не предоставят достаточно информации по итогам проверок ведомств и компаний в Арктике, будут проверены внепланово.

Замглавы Ростехнадзора Алексей Ферапонтов сообщал о необходимости принять неотложные меры для обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров и складов хранения нефти и нефтепродуктов, а при невозможности сделать это - приостановить работу и частично или полностью освободить резервуары.

Первый этап проверок объектов предполагал сбор информации с использованием служб производственного контроля предприятий.