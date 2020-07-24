Российские туроператоры открыли бронирование туров в Турцию

"Купить тур в Турцию можно прямо сейчас. Туроператоры уже открыли бронирование. На первую декаду августа есть туры с перелетом со стыковкой в Стамбуле, с 10 августа стартуют прямые рейсы в Анталью", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В частности, открыли продажи по турецкому направлению Coral Travel и Anex Tour, сообщает АТОР. Появились туры в Турцию и в системе бронирования "TUI Россия", сообщили ранее ТАСС в компании.

"Продажи туров на сезон - 2020 открыты и доступны для бронирования. В виду обстоятельств мы позаботились о том, чтобы даже если ко времени поездки границы стран не будут открыты, туристы смогли перенести свой отдых на другие даты на максимально выгодных условиях", - сообщили ТАСС в пресс-службе Tez Tour.

Полетная программа туроператора в Турцию на летний сезон запланирована из Москвы и региональных городов России как на чартерных, так и регулярных рейсах авиаперевозчиков, добавили в Tez Tour.

При этом компании ждут разъяснений от российских властей по условиям возобновления чартерной авиаперевозки в Турцию. "Мы начнем отправку туристов как только будут согласованы даты первых чартерных вылетов по собственным полетным программам", - сказали ТАСС в пресс-службе "Интуриста".

"Интурист" планирует отправлять туристов в Анталью и Даламан.