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Власти США предупредили о риске возникновения коррозии на двух видах самолетов Boeing

Речь идет о самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 Classic

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США предупредило об угрозе возникновения коррозии на двух видах самолетов Boeing ("Боинг"). Уведомление на этот счет было обнародовано ФАУ в пятницу.

Как уточняется в документе, речь идет о самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 Classic. Специалисты ФАУ выяснили, что у этих летательных аппаратов при их простое в течение семи и более дней порой возникает коррозия в одном из узлов, потенциально способная привести к отказу двигателя.

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