Минфин не готовит введение дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не готовит изменений в законодательство по введению дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Минфин не готовит никаких изменений в законодательство в части введения дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака", - отметили в Минфине.

Ранее издание RT сообщило, что член Общественной палаты РФ, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения, соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.