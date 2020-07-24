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Минфин не готовит введение дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака

Ранее сообщалось о предложении взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не готовит изменений в законодательство по введению дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Минфин не готовит никаких изменений в законодательство в части введения дополнительных сборов с продажи алкоголя и табака", - отметили в Минфине.

Ранее издание RT сообщило, что член Общественной палаты РФ, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения, соответствующее письмо он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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