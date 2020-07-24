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Возобновление авиасообщения России с другими странами

"Победа" возобновила продажи билетов в Турцию

Ранее сообщалось, что с 1 августа планируется возобновить рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" возобновила продажи авиабилетов в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"Продажи на возобновленные рейсы в Турцию уже идут: с 1 августа начнутся полеты в Стамбул, а с 10 августа еще сразу в два аэропорта Антальи - Анталья и Газипаша", - отметили в компании.

Ранее сегодня перевозчик сообщил, что с 1 августа планирует возобновить рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью.

Полеты из России за рубеж были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.

Теги
ТурцияРоссияВозобновление авиасообщения России с другими странами
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