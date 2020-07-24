"Победа" возобновила продажи билетов в Турцию

"Продажи на возобновленные рейсы в Турцию уже идут: с 1 августа начнутся полеты в Стамбул, а с 10 августа еще сразу в два аэропорта Антальи - Анталья и Газипаша", - отметили в компании.

Ранее сегодня перевозчик сообщил, что с 1 августа планирует возобновить рейсы из Москвы в Стамбул, с 10 августа - в Анталью.

Полеты из России за рубеж были приостановлены в конце марта на фоне пандемии коронавируса. Ранее сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Как уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты будут частично открыты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Что касается Турции, то с 1 августа можно будет улететь в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.