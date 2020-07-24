Эксперт: решение ВТО по "энергокорректировкам" устранит дискриминацию экспортеров из РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Поддержка третейской группой в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) позиции России в споре с ЕС по "энергокорректировкам" позволит устранить дискриминацию российских экспортеров химических и металлургических товаров. Об этом рассказал ТАСС завкафедрой торговой политики Института торговой политики (ИТП) ВШЭ Максим Медведков, который ранее возглавлял в Минэкономразвития департамент торговых переговоров и курировал тему присоединения России к ВТО.

Ранее арбитры ВТО поддержали Россию в почти тридцатилетнем споре с Европейским союзом по "энергокорректировкам" и рекомендовали ЕС привести свои меры в соответствие с правилами организации.

"Спор завершился сегодня на стадии третейской группы. И, конечно, это очень радостное известие, потому что устраняет дискриминацию российских экспортеров химических, металлургических и многих других товаров на важнейшем рынке", - заявил Медведков.

"А что будет дальше - это, конечно, вопрос скорее к ЕС, потому что формально у ЕС право на апелляцию, но Апелляционный орган сейчас не работает. Раньше Комиссия ЕС всех призывала к тому, чтобы не заводить дело в тупик и не пользоваться услугами неработающего Апелляционного органа, а признавать те решения, которые приняты", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ЕС теперь не сможет законно применять энергетические корректировки при антидемпинговых расследованиях в случае, если решение вступит в силу и не будет проходить через апелляционный процесс.

Однако если ЕС подаст апелляцию, решение будет отложено на неопределенный срок. При этом, исходя из тех заявлений, что делались раньше ЕС, больше вероятность, что апелляции не будет, указывает экономист. "Как сейчас комиссия себя поведет, не знаю. В ближайшие дни мы это узнаем. Но все может быть, вопрос важный", - добавил Медведков.

Россия 7 мая 2015 года инициировала в ВТО спор с ЕС из-за введения Брюсселем пошлин для российских производителей сварных труб при одновременной отмене таких пошлин на импорт таких труб с Украины, а также введения антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония. Россия решила объединить свои претензии в один иск. Третейская группа для рассмотрения спора была создана в декабре 2016 года.

В ВТО с 11 декабря 2019 года заблокирована работа Апелляционного органа, поскольку членам организации не удается достичь консенсуса по вопросу назначения новых арбитров взамен тех, чей срок полномочий истек. Единодушия нет из-за позиции США, которые критикуют Апелляционный орган, в частности, за то, что он не укладывается в установленные сроки рассмотрения апелляций.