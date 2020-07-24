В ОЭЗ "Узловая" под Тулой построят завод по переработке картофеля

ТУЛА, 24 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая" в пятницу одобрил заявки двух компаний на получение статуса резидентов, в том числе фирмы "Маккейн Фудс Рус", которая намерена направить 12 млрд рублей в создание завода по переработке картофеля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"ООО "Маккейн Фудс Рус" планирует разместить в ОЭЗ комплекс по переработке картофеля. Проект предусматривает объем инвестиций более 12 млрд рублей и создание 164 рабочих мест", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Эта компания в июне 2020 года получила юридическую регистрацию в городе Узловая Тульской области, основным видом деятельности предприятия является производство готовых пищевых продуктов и блюд, переработка и консервирование картофеля.

Второй претендент на получение статуса резидента - фирма "Кликс", которая намерена открыть производство металлических кровельных и солнечных панелей. "Реализация проекта предполагает вложение более 140 млн рублей инвестиций и создание 31 рабочего места", - отметили в пресс-службе, добавив, что о сроках реализации обоих проектов пока не сообщается.

ОЭЗ "Узловая" площадью 471 га создана в 2016 году, находится на пересечении федеральной автомагистрали М-4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 между двумя крупнейшими промышленными центрами региона - Тулой и Новомосковском. На территории ОЭЗ работают 14 резидентов, создано более 2,8 тыс. рабочих мест.