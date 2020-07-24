Украина получила кредит в €100 млн от Евратома на повышение безопасности АЭС

КИЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие "Энергоатом" получило от Европейского сообщества по атомной энергии (Евратом) €100 млн на реализацию Комплексной (сводной) программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС, утвержденной решением правительства еще в 2011 году. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба госкомпании на своем сайте.

"Кредитное соглашение на €300 млн на реализацию этой программы вступило в силу в конце мая 2015 года. Принимая во внимание соглашение со вторым кредитором программы - Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), общая сумма кредита составила €600 млн, и это самый большой в истории украинской энергетики кредит от европейских институций", - отмечается в сообщении "Энергоатома".

В пресс-службе добавили, что это третий транш в рамках кредитного соглашения, заключенного с Евратомом еще в 2013 году и ратифицированного Верховной радой в мае 2014 года.

Программа повышения безопасности энергоблоков АЭС была разработана госкомпанией с учетом стресс-тестов, проведенных на украинских АЭС после аварии на японской станции "Фукусима-1", и устанавливает объем мероприятий, которые должны быть проведены на всех энергоблоках АЭС страны для приведения уровня их безопасности к международным стандартам. Средства на эту программу "Энергоатом" получает от продажи электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, и за счет кредитов, предоставленных ЕБРР и Евратомом.

В заявлении отмечается, что Евратом и ЕБРР выдвинули Украине жесткие условия. Одна из важнейших мер - обеспечение независимости Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Это требование было выполнено, когда в конце мая 2020 года Верховная рада приняла соответствующий законопроект.

Пресс-служба предприятия подчеркивает, что таким образом Украина вернула себе статус государства, ответственного за ядерную безопасность, а "Энергоатом" получил возможность продолжать пользоваться кредитом Евратома.