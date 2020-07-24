Минтруд разрешил возмещать компаниям расходы на маски и перчатки за счет страховых взносов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минтруд РФ разрешил компаниям возмещать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет страховых взносов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства в пятницу.

"Министерство труда и социальной защиты РФ расширило на 2020 год перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов. В него включили в том числе приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, которые позволяют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии. Соответствующий приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год. Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования продлен до 1 октября 2020 года. В обновленный перечень вошли приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих антисептиков и дозирующих устройств для них, устройств и дезинфицирующих средств для обработки транспорта и транспортной упаковки, а также приобретение термометров и проведение лабораторного обследования работников на коронавирус.

"На этот год мы добавили новые расходы в перечень мероприятий, которые могут быть профинансированы за счет страховых взносов в Фонд социального страхования. Приобретение масок, респираторов, бахил, дезинфицирующих антисептиков, тестирование сотрудников, приобретение бесконтактных термометров, устройств и средств для обработки транспорта, служебных помещений и офисных поверхностей можно будет компенсировать из страховых взносов за 2020 год", - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По данным Минтруда, ежегодно Фонд социального страхования возмещает работодателям свыше 14 млрд рублей на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости сотрудников. Эти средства могут быть направлены на проведение специальной оценки условий труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение аптечек для оказания первой помощи и т. д. С предложением разрешить компаниям закупать маски и перчатки для работников за счет страховых взносов для противодействия коронавирусной инфекции Минтруд выступил в мае.