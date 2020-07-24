Reuters: поставки нового самолета Boeing 777X могут задержаться на год

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing планирует задержать поставки новых широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X на период от нескольких месяцев до одного года. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, отсрочка обусловлена резким спадом спроса на самолеты во время пандемии коронавируса, которая практически парализовала воздушные пассажирские перевозки. Boeing планирует объявить о своем решении официально на следующей неделе одновременно с публикацией финансового отчета за очередной квартал, отмечает Рейтер.

В начале мая Boeing 777X совершил новый испытательный полет над американским штатом Вашингтон, он продолжался почти три часа. В корпорации заявляют, что 777X является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями". Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X будет составлять почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре 2019 года было объявлено о приостановке выпуска авиалайнеров Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, произошел сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.