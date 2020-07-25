Правительство одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС и Сербии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило ратификацию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - отмечается в решениях правительства, принятых на заседании кабмина 24 июля.

Сербия подписала соглашение о создании зоны беспошлинной торговли с ЕАЭС в октябре 2019 года. Соглашение должно пройти ратификацию всеми государствами - членами союза.

Ранее ЕАЭС также заключил соглашение о ЗСТ с Вьетнамом и Сингапуром. Подписано временное соглашение с Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Переговоры о заключении соглашений о ЗСТ ведутся с Египтом, Израилем и Аргентиной. С инициативой о создании ЗСТ с Евразийским экономическим союзом выступали Иордания и Таиланд. Всего об установлении партнерских отношений с ЕАЭС от различных стран и объединений поступило около 50 предложений.