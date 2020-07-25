Первый энергоблок БелАЭС полностью введут в эксплуатацию в I квартале 2021 года

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Первый энергоблок Белорусской АЭС, физический пуск которого запланирован на август, будут полностью введен в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Эту информацию подтвердил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованному 25 июля.

Ранее сообщалось, что строительно-монтажные работы на первом энергоблоке БелАЭС выполнены на 98%, для его физического пуска, запланированного на август, все готово. "Полностью в промышленную эксплуатацию его [первый энергоблок] планируется ввести в первом квартале 2021 года", - сказал министр.

По его словам, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы всех технологических систем, необходимых для физического пуска первого энергоблока. "В рамках этого этапа в реактор постепенно загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом с последующим набором мощности реакторной установки, - сказал Каранкевич - После этого начнется энергетический пуск энергоблока: будут выработаны и переданы в энергосистему страны первые киловатт-часы с атомной электростанции".

По словам министра, параллельно продолжаются работы по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Он отметил, что реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 километров высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны. Министр также напомнил, что запуск атомной станции позволит замещать 4,5 млрд кубических метров природного газа в год, с учетом того, что страна ежегодно импортирует около 20 млрд кубических метров газа, "экономия существенная".

Белорусская АЭС строится в Гродненской области республики. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ядерное топливо для первого энергоблока доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.