В Выборге состоялась закладка корабля ледового класса для Погранслужбы ФСБ

ВЫБОРГ, 25 июля. /ТАСС/. Строительство пограничного корабля для Арктики началось в Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, на Выборгском судостроительном заводе состоялась закладка пограничного сторожевого корабля ледового плавания проекта 23550 (шифр "Ермак) для Пограничной службы ФСБ России.

"Ориентировочный срок строительства - четыре года. После постройки и завершения испытаний корабль войдет в состав пограничных органов и будет решать служебные задачи в Арктическом и Дальневосточном регионах", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов назвал закладку корабля знаменательным событием для береговой охраны ФСБ. "Мы долго ждали этого момента. Корабль создается на основе патрульного корабля проекта 23550 "Арктика", разработанного Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в интересах ВМФ России. Проект доработан в соответствии с требованиями Пограничной службы ФСБ России. До сегодняшнего дня кораблей такого класса и водоизмещения в составе пограничных органов не было", - заявил глава Погранслужбы ФСБ России, присутствовавший на церемонии закладки вместе с руководителем департамента береговой охраны Геннадием Медведевым.

Корабли проекта 23550 являются многоцелевыми патрульными кораблями ледового класса для Арктики, имеющие свойства ледокола, буксира и военного корабля. Конструкция корпуса позволяет преодолевать лед толщиной до 1,7 метра. Строительство первых двух кораблей проекта - "Иван Панин" и "Николай Зубов" началось в апреле 2017 и ноябре 2019 года на АО "Адмиралтейские верфи" для ВМФ России. Выборгский завод построит третий корабль для Пограничной службы.

Характеристики судна

По словам Кулишова, корабль будет оснащен авиационным комплексом, современным интегрированным навигационно-тактическим комплексом, будет иметь высокий класс автоматизации и способность доставки грузов на необорудованное побережье. Энергетическая установка обеспечит дальность плавания более 10 000 миль.

"Высокие показатели мореходности и ледовый класс корабля, автономность и современные радиотехнические средства, средства навигации и связи, хорошие бытовые условия, позволят будущему экипажу в любых условиях обстановки решать самые сложные задачи в море", - заметил глава Погранслужбы ФСБ.

Легендарный предшественник

Кулишов напомнил о легендарном флагманском пограничном сторожевом корабле ледового класса проекта 52 "Пурга", который нес службу на северных и дальневосточных морях на протяжении 33 лет. Пограничный сторожевой корабль, способный действовать во льдах, был разработан в рамках программы крупного морского судостроения в 1937-1938 годах, сошел на воду в апреле 1941 года, но из-за войны вступил в строй лишь в марте 1957 года. За время службы он прошел 411 тысяч миль и задержал 26 иностранных судов - нарушителей границы. Он завершил службу в 1990-м году.

"И вот сегодня, спустя 30 лет с того дня, мы закладываем современный пограничный корабль ледового плавания. Совместно с конструкторским бюро мы постарались вложить в проект корабля все самое лучшее, чтобы в будущем он смог эффективно решать весь спектр служебных задач", - заявил Кулишов.

Он выразил уверенность, что после постройки судна и полного комплекса швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний в 2024 году корабль займет достойное место в строю корабельного состава пограничных органов.