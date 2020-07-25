Объем производства сельхозпродукции в Северной Осетии вырос на 13% в I полугодии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии за первое полугодие 2020 года составил более 4,94 млрд рублей, что на 12,7% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, по предварительным расчетам, в январе-июне 2020 года увеличился в сопоставимой оценке по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 12,7% и составил 4,94 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, согласно статистике, увеличилась на 0,8% посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года. Как отмечается, по-прежнему основная площадь посевов 81,8 тыс. га отведена под зерновые и зернобобовые культуры (84,6%). За первое полугодие увеличилась и посевная площадь под овощебахчевыми культурами на 0,3 тыс. га.

Что касается животноводства, на конец июня поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 93,9 тыс. голов, что на 5,4% больше, чем год назад. Согласно данным управления, увеличилась и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, скота и птицы (в живом весе) и яиц.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона сообщали, что поголовье крупного рогатого скота увеличилось в Северной Осетии за четыре месяца на 12%. Положительная динамика отмечалась также в увеличении численности других сельскохозяйственных животных.

В министерстве подчеркивали, что власти Северной Осетии выделят в 2020 году на развитие малых форм хозяйствования более 126 млн рублей.