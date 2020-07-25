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Республика Коми получила дополнительно 38 млн рублей на стабилизацию рынка труда

Как сообщил врио главы региона Владимир Уйба, дополнительные средства пойдут на частичное возмещение расходов работодателей на зарплатный фонд для временных работников

ТАСС, 25 июля. Правительство РФ выделило из резервного фонда 38 млн рублей для поддержки работодателей и снятия напряженности на рынке труда в Республике Коми. Об этом в своем видеообращении в субботу сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"Республика Коми получила из резервного фонда правительства России 38 млн рублей. Они пойдут на дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда", - сказал он.

Дополнительные средства пойдут на частичное возмещение расходов работодателей на зарплатный фонд для временных работников. Врио руководителя республики подчеркнул, что речь идет о трудоустройстве лишившихся работы и тех, кто находится под угрозой увольнения.

"Таким образом, временную работу смогут получить более 600 человек в республике", - добавил Уйба.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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