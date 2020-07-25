Республика Коми получила дополнительно 38 млн рублей на стабилизацию рынка труда

ТАСС, 25 июля. Правительство РФ выделило из резервного фонда 38 млн рублей для поддержки работодателей и снятия напряженности на рынке труда в Республике Коми. Об этом в своем видеообращении в субботу сообщил врио главы региона Владимир Уйба.

"Республика Коми получила из резервного фонда правительства России 38 млн рублей. Они пойдут на дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда", - сказал он.

Дополнительные средства пойдут на частичное возмещение расходов работодателей на зарплатный фонд для временных работников. Врио руководителя республики подчеркнул, что речь идет о трудоустройстве лишившихся работы и тех, кто находится под угрозой увольнения.

"Таким образом, временную работу смогут получить более 600 человек в республике", - добавил Уйба.