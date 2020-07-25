В СМИ напомнили, что прокладка "Северного потока - 2" пока невозможна из-за нереста трески

"Пока еще ничего ничего не происходит на дне Балтийского моря близ острова Борнхольм. В июле и августе в этих водах происходит нерест трески, все работы запрещены по экологическим соображениям. Однако предварительно в сентябре Россия сможет начать работы, потому что технических ограничений, как кажется, больше не будет", - пишет автор статьи.

6 июля Датское энергетическое агентство по запросу компании Nord Stream 2 AG дало разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. В новом решении агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть трубопровода, проходящего через исключительную экономическую зону Дании, "находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца 2020 года, либо в первом квартале 2021 года работа будет завершена, и газопровод введут в эксплуатацию.