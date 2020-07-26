"Известия": тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рост цен на домашний интернет и телевидение может достигнуть в 2020 году 10-15%. Об этом в воскресенье сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителей различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

По информации издания, решение об изменении стоимости обслуживания было принято провайдерами на фоне пандемии коронавируса.

"С одной стороны, мы видели резкий всплеск трафика и стремительный переход клиентов в онлайн в период самоизоляции, с другой - изменился и профиль потребления", - приводит газета слова представителя компании "Вымпелком" (бренд "Билайн"). При этом провайдер пояснил, что изменения затронут только некоторые архивные тарифные планы. Таким способом оператор хочет побудить пользователей переходить на новые предложения.

На данный момент вопрос об изменении компанией "Вымпелком" стоимости тарифов находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе, сообщили газете в ведомстве.

Как отмечают "Известия", подобные изменения также затронут пользователей провайдеров "ЭР-Телеком" (бренд "Дом.ru"), МТС и "Акадо". Так, МТС уже повысила цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля текущего года, а "Эр-Телеком" увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло порядка 10% клиентов. "Ростелеком" также не исключает изменения расценок по некоторым тарифам.