Дегтярев обратится в ФАС для проверки конкуренции на рынке ГСМ в Хабаровском крае

ТАСС, 26 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обратится в Федеральную антимонопольную службу для проверки конкуренции на региональном рынке горюче-смазочных материалов после сообщений о росте цен на бензин. Об этом он заявил в воскресенье во время встречи с жителями Ванинского и Советско-Гаванского районов края, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Подключу ФАС на уровне [руководителя службы Игоря] Артемьева, чтобы конкуренция была нормальная, потому что монополия - это неприемлемо, это убивает малый и средний бизнес", - заявил Дегтярев жителям, видео встречи с которыми распространила его пресс-служба.

Встреча врио губернатора с хабаровчанами состоялась на дороге между Ванинским районом и городом Советская Гавань. Колонна автомобилей местных жителей ехала навстречу транспорту Дегтярева, который в эти выходные отправился в первую рабочую поездку по районам Хабаровского края. Врио губернатора также обсудил с людьми высокие тарифы на услуги ЖКХ, проблемы очередей в больницах и подготовки к новому учебному году.

Дегтярев отметил, что готов к регулярному общению с жителями Хабаровского края, однако в период пандемии будет встречаться только с небольшими группами граждан. "Есть закон о продлении режима самоизоляции. Если я выйду с рупором к людям, я первый нарушу закон и покажу полутора миллионам человек, кто у нас в крае проживает, что я - нарушитель. Будем общаться [на] небольших [встречах]. Чтобы выходить на большие форматы, нужно, чтобы ослаб режим, связанный с пандемией, согласованный с местной властью митинг и звукоусиление", - пояснил он.

Врио губернатора также попросил жителей Ванинского и Советско-Гаванского районов определить, кто из них будет присутствовать на таких встречах.