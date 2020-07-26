Собянин: объем торговли в Москве за прошедшую неделю превысил показатель 2019 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сфера торговли в Москве постепенно восстанавливается после ограничений, связанных с пандемией; на минувшей неделе объем торговли в столице превысил показатель прошлого года за аналогичный период. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1" .

"Торговля пережила непростые времена. Сегодня она постепенно восстанавливается. И если взять [показатель] неделя к неделе прошлого года, то эта неделя, прошедшая, уже по объему превысила даже объемы 2019 года", - сказал он, напомнив, что более миллиона москвичей заняты в торговле.

Собянин также отметил, что работники сферы торговли "самым лучшим образом" проявили себя во время пандемии. По словам мэра, столице удалось избежать пустых полок в магазинах даже во время ажиотажного спроса.

Ранее власти Москвы сообщили, что свыше 85% торговых точек столицы возобновили работу после отмены ограничений.