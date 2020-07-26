Правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Перечень автомобильных дорог федерального значения постановлением правительства РФ дополнен двумя трассами, чтобы провести их капитальный ремонт.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров в воскресенье, "еще две автотрассы (Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово и Барнаул - Павловск - граница с Республикой Казахстан) включены в перечень автомобильных дорог федерального значения".

"Первая дорога длиной 663,9 км проходит по территории Республики Коми, Вологодской и Архангельской областей. Вторая имеет протяженность 388,9 км и соединяет столицу Алтайского края с пунктом пропуска "Кулунда", - уточнили в правительстве.

По мнению специалистов, "включение в перечень позволит привести транспортные артерии в нормативное состояние: будет проведен капремонт и реконструкция отдельных участков, повышено качество дорожного покрытия". Средства на ремонтные работы поступят из Федерального дорожного фонда.