Telegram тестирует функцию видеозвонков на iOS

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram начал тестировать видеозвонки, которые доступны пока лишь с новым обновлением приложения на iOS, убедились корреспонденты ТАСС.

Ранее на появление видеозвонков в Telegram обратил внимание портал "Код Дурова", который описал схему активации функции. Корреспонденты ТАСС убедились, что описанная схема работает.

Для начала необходимо скачать самую актуальную версию Telegram через AppStore (на 26 июля - версия 6.3). После скачивания новой версии приложения необходимо 10 раз нажать на значок настроек и открыть debug-меню (меню отладки, панель инструментов для разработчиков). В этом меню нужно выбрать функцию Experimental Feature ("экспериментальные функции"), после чего пользователю становится доступен видеозвонок. Чтобы видеозвонок работал, данную последовательность надо проделать всем, кто хочет использовать эту функцию.

В целом новое обновление также позволяет установить видео вместо статичной фотографии профиля, также в приложении увеличены лимиты на отправку файлов, улучшен сервис "люди рядом", добавлена статистика групп для их владельцев.