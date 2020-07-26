Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

В письме подчеркивается, что субсидия для малых и средних предприятий (МСП) и социально ориентированных некоммерческих организаций на средства дезинфекции оказались "очень актуальной и востребованной". Однако, как отмечают авторы, в постановлении числятся десять отраслей, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, в то время как подобная помощь нужна и другим сферам.

"Прошу вас, уважаемый Максим Геннадьевич, рассмотреть возможность внести соответствующие изменения в постановление [правительства], расширив сферу его применения, а также предусмотреть увеличение финансирования этой полезной для МСП и НКО меры поддержки", - говорится в письме, подписанном президентом "Опоры России" Александром Калининым.

Бизнес-объединение предлагает предусмотреть подобные выплаты для сфер автомобильных пассажирских перевозок и туризма, а также всех категорий социально ориентированных некоммерческих организаций.

Субсидию, компенсирующую затраты на профилактику новой коронавирусной инфекции, могут получить предприятия в сфере общепита, гостеприимства, спорта, отдыха и развлечений, индустрии красоты, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Компании смогут получить единовременную выплату в 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и еще 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года. Субсидия будет предоставляться с 15 июля по 15 августа 2020 года.