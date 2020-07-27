Международный терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международный терминал D аэропорта Шереметьево, приостановивший работу с 1 апреля из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса, открылся в понедельник.

Согласно информации на онлайн табло аэропорта рейсов из терминала в ближайшие дни не планируется: частично международное авиасообщение в России будет возобновлено только с 1 августа. Из России можно будет улететь в Великобританию, Танзанию, а также в два города Турции - Стамбул и Анкару, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Шереметьево, с понедельника в терминале начнут работать остановки общественного транспорта (маршруты автобусов номер №817, 851, н1), паркинг, вендинговые автоматы, частично возобновят работу кафе и рестораны, а также магазины. Более того, в терминале с понедельника можно будет сделать экспресс-тест на коронавирус в здравпункте терминала. Услуга экспресс-тестирования уже запущена в терминале B. Как ранее сообщали РФПИ и Шереметьево, пилотный для транспортной отрасли проект по экспресс-тестированию запущен в Шереметьево для прибывающих и вылетающих пассажиров. Тестирование осуществляется с применением тест-систем производства компании EMG ("Эвотек-Мирай Геномикс"). Это особенно актуально для пассажиров ряда международных рейсов с учетом возможных требований зарубежных государств при открытии авиационного сообщения, добавили в Шереметьево.

Сейчас в Шереметьево на фоне коронавируса все еще приостановлена работа терминалов C, E и F.