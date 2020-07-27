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Минвостокразвития до осени представит варианты снижения налогов для инвесторов на Курилах

В министерстве отметили, что решения по конкретным льготам пока нет, вопрос еще прорабатывается

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития до 1 сентября подготовит предложения о снижении налогов и страховых взносов для инвесторов, реализующих проекты на Курильских островах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Поручение о необходимости разработать и представить в правительство РФ предложения об освобождении инвесторов на Курилах от уплаты налогов и страховых взносов дано Минфину России и Минвостокразвития России. Сделать это необходимо в срок до 1 сентября", - уточнили в министерстве.

В Минвостокразвития также указали, что решения по конкретным льготам пока нет, вопрос еще прорабатывается.

Ранее проработать такую возможность поручал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он призывал активизировать работу по привлечению инвесторов из России и других стран на Курильские острова.

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