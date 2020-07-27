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Курс биткойна поднялся выше $10 тыс.

Он преодолел эту отметку впервые с начала июня 2020 года
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© EPA-EFE/SEDAT SUNA

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курс биткойна в понедельник впервые с начала июня этого года преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap по состоянию на 6:30 мск.

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Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, составила $185,83 млрд.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

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