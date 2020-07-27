В Берлине заявили, что США игнорируют союзников, пытаясь остановить "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. США, оказывая давление на проект "Северный поток - 2", игнорируют интересы союзников в Европе. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС председатель комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

"Спор вокруг "Северного потока - 2" показывает, что представители американской политики пытаются политическими средствами продвигать свои интересы без оглядки на союзников", - сказал депутат от Левой партии.

Политик не уверен, что ФРГ удастся разрешить споры с Вашингтоном во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля. "Временной отрезок слишком короткий", - отметил он.

17 июня комитет по экономике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против "Северного потока - 2". Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-нибудь прогресс в этом деле, Эрнст сказал: "Прогресс есть в том смысле, что благодаря нашей активности Еврокомиссия очнулась и думает об ответных мерах".

В середине июля Эрнст направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом отказаться от мер против проекта строительства трубопровода. Ответа, по его словам, он до сих пор не получил.

Нарушение суверенитета ЕС

Санкционное давление США на участников проекта "Северный поток - 2" нарушает суверенитет Европы и, в частности, Германии, подчеркнул Эрнст.

"Меня, как и прежде, поражают действия правительства США. Я расцениваю это как прямое нападение на германский и европейский суверенитет", - заявил он.

"Правительство ФРГ жестко осуждает угрозы со стороны США, но официально мне ничего неизвестно от кабинета министров о конкретных ответных мерах, - добавил депутат от Левой партии. - Как бы то ни было, все больше политиков, представляющих федеральное правительство, выступают за более жесткий подход".

Как ранее сообщила газета Welt am Sonntag, представители американских властей уже провели переговоры с германскими и европейскими компаниями, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток - 2", они рассказали подрядчикам о возможных санкциях за участие в строительстве. В статье говорится, что состоялось несколько видеоконференций, с американской стороны в них приняли участие представители Госдепартамента, министерств финансов и энергетики. С кем из подрядчиков были проведены переговоры, не уточняется.

В конце июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Берлине сообщило, что правительство ФРГ готовит меры на случай, если США действительно реализуют свои угрозы относительно расширения санкций против проекта "Северный поток - 2". По данным агентства, полученным от двух германских чиновников, правительство канцлера Ангелы Меркель рассматривает возможность выработки координированных действий ЕС в случае, если Соединенные Штаты примут новые санкции против проекта.