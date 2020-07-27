Более 1,44 млрд рублей выделили дополнительно для поддержки бюджета Мурманской области

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Дополнительные средства в размере свыше 1 млрд 440 млн рублей выделили из федерального центра в поддержку бюджета Мурманской области из-за пандемии. Об этом в понедельник сообщил глава губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Принято решение о поддержке Мурманской области и выделении дополнительных более 1 млрд 440 млн рублей для поддержки нашего бюджета", - сказал Чибис.

Он отметил, что, несмотря на пандемию и временные проблемы с железнодорожным сообщением в Мурманской области, промышленные предприятия региона показывают рост производства.

"Наши промышленники дают очень хорошие показатели, например, "Фосагро" - за этот период рост производства удобрений вырос на 7%, а продажа продукции - на 10%. При общем спаде в экономике - то, что наши компании дают такой прирост, это дает тоже нам основания рассчитывать на дополнительные налоговые поступления и на обеспечение надлежащей оплаты труда. Такую же положительную динамику показывают "Норникель", "Кольская ГМК", разворачивают, увеличивают мощности свои компания "Новатэк" и подрядчики в Белокаменке. Поэтому те мероприятия, которые отработаны оперативным штабом вместе с компаниями, позволили не уронить производство", - подчеркнул глава региона.