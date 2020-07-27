Власти Хайнаня за полгода зарегистрировали 107 тыс. субъектов частного предпринимательства

ХАЙКОУ, 27 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань за январь - июнь зарегистрировали свыше 107 тыс. новых субъектов частного предпринимательства - на 22,27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил в понедельник отдел пропаганды парткома провинции.

Согласно данным, опубликованным по итогам правительственного заседания, которое было посвящено вопросам стимулирования экономического роста, на Хайнане насчитывается уже свыше 1 млн коммерческих организаций, из них более 980 тыс. относится к компаниям, торговым точкам и прочим объектам, не являющихся государственными.

"Частный сектор выступает в качестве мощного стимула развития, он гибко реагирует на изменения рыночной конъюнктуры", - говорится в новостном материале, опубликованном на официальной странице в социальной сети WeChat.

В нем уточняется, что за полгода добавленная стоимость предприятий, которыми владеет частный бизнес, на Хайнане превысила 163,9 млрд юаней ($23,4 млрд по текущему курсу). "Это соответствует порядка 68% валового регионального продукта. Компании продемонстрировали стабильный рост практически во всех отраслях, что свидетельствует о положительной тенденции", - сообщила администрация острова.

Кроме того, как проинформировали власти, согласно подсчетам, на частный бизнес пришлось до 87% налогов, поступивших с января по июнь в региональный бюджет. "Частный сектор - это незаменимая составляющая социально-экономического развития Хайнаня", - подчеркивается в опубликованном материале.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.