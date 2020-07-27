Курс доллара на Мосбирже снизился до 71,54 рубля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 71,54 рубля, курс евро прибавил 0,3%, до 83,78 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:40 мск, курс доллара находился на отметке 71,7 рубля (-0,05%), а курс евро - на 83,84 рубля (+0,34%).

Стоимость октябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,66% - до $43,49 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,58% и торгуется на уровне $41,21 за баррель.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,23% и достиг отметки 2869,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,35%, до 1260,32 пункта.

По данным на 10:15 мск, индексы демонстрировали положительную динамику. Так, индекс Мосбиржи рос уже на 0,57%, до 2879,39 пункта, РТС - на 0,95%, до 1267,94 пункта.