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В Крыму собрали 1 млн тонн зерна, что в три раза превышает потребности региона

В республике собрали урожай зерновых с 563 тыс. га, что составляет 97,3% уборочной площади

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Аграрии Республики Крым собрали один миллион тонн зерна, что в три раза превышает потребности региона, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Крымские хлеборобы собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур. Хочу подчеркнуть, что для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тыс. тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше", - написал Аксенов.

По его словам, сельхозпроизводители приступили к уборке с 10 июня. Среднереспубликанский показатель урожайности ранних зерновых составил 18,8 центнера с гектара. На сегодня убрано 563 тыс. га, что составляет 97,3% уборочной площади.

Ранее в июне Аксенов сообщал, что в регионе впервые за 150 лет сложилась неблагоприятная погодная картина, и 2020 год выдался засушливым.

В 2019 году аграрии Крыма собрали около 1,7 млн тонн зерна, что на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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