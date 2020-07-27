Эксперимент по обжалованию назначения проверок на "Госуслугах" начнут в августе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о начале эксперимента по оспариванию в досудебном порядке решения о назначении плановых или внеплановых проверок для бизнеса. Он стартует в августе на портале "Госуслуги", уточнил премьер, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

"Еще одна тема - внедрение электронного формата в сфере контроля и надзора для снижения злоупотреблений и повышения прозрачности. В августе во всех регионах России начнется эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале "Госуслуг" смогут обжаловать решения надзорных органов в досудебном порядке, в том числе оспорить назначение плановой или внеплановой проверки, бездействие должностных лиц", - сказал он.

Мишустин уточнил, что в эксперименте участвуют МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор. Речь, в том числе, идет о контроле за качеством лекарств и медицинской помощи, а также надзоре в области пожарной и промышленной безопасности, надежности объектов энергетики, гидротехнических сооружений. "Это важно для развития сервисной модели контрольно-надзорной деятельности, - подчеркнул глава правительства. - Государство должно быть надежным и добросовестным помощником, а значит, наша задача - помогать бизнесу, а не создавать ему искусственные барьеры. Этот подход сохраним и в дальнейшем".