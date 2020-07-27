Mitsubishi приостанавливает поставки новых моделей в Европу

ТОКИО, 27 июля. /ТАСС/. Японский концерн Mitsubishi Motors решил заморозить внедрение своих новых моделей на европейский рынок. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте концерна.

При этом продажа и обслуживание представленных ранее в этом регионе моделей будут продолжены.

Кроме того, Mitsubishi Motors отчитался о чистом убытке за первый квартал 2020 финансового года (1 апреля - 30 июня) в размере около 176 млрд иен (около $1,6 млрд). По данным агентства Kyodo, концерн потерял деньги из-за снижения продаж из-за коронавируса нового типа.

Mitsubishi Motors также опубликовал прогноз, согласно которому операционные убытки концерна в 2020 финансовом году (завершится 31 марта 2021 года) составят 140 млрд иен (около $1,3 млрд). При этом чистый убыток акционеров материнской компании Mitsubishi Motors достигнет за этот период 360 млрд иен (около $3,4 млрд). Между тем автопроизводитель рассчитывает, что спрос в этой сфере "постепенно восстановится ко второй половине [текущего] финансового года".

Ранее Mitsubishi Motors объявил о решении закрыть свое дочернее предприятие Pajero Manufacturing, расположенное в префектуре Гифу в центральной части Японии. Остановка производства на заводе, который ежегодно выпускает порядка 63 тыс. автомобилей, запланирована на первую половину 2021 года.

Компания Mitsubishi Motors в 2016 году вошла в альянс Nissan-Renault. Перед ней была поставлена цель увеличить продажи на мировом рынке, однако какого-либо ощутимого прогресса добиться не удалось. Сейчас концерн, по данным газеты Nikkei, готовится принять новый среднесрочный план развития, предполагающий сокращение расходов и производственных издержек на $935 млн.